Met Pasen wordt het eindelijk lente: 'Mooi weer om eropuit te gaan'

Dit paasweekend wordt het eindelijk lente. Paaspop begint vrijdag nog met een wisselvallig dagje, maar daarna krijgen we flink wat zonneschijn. “Zaterdag en zondag is het droog. Er staat weinig wind en op een beschut plekje in de zon kan je zelfs voor korte mouwen gaan”, zegt Alfred Snoek van Weerplaza.

Goede Vrijdag is het nog bewolkt. Met 11 graden en af en toe een drupje regen voelt het zeker niet als lente. “Maar de temperatuur gaat de dagen erna steeds een beetje omhoog”, vertelt Snoek. Zaterdag en zondag wordt het 13 tot 15 graden. Zo zonnig als eerder deze week wordt het niet, maar de zon komt wel regelmatig achter de wolken vandaan. “Het blijft die dagen droog en er staat weinig wind. Alle ingrediënten om eropuit te gaan.”

"Na twee uur in de zon kan je behoorlijk rood zijn."