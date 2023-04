Roan en Kay willen net als Jeffrey Herlings kampioen motorcross worden

Ze zijn nog jonge honden, maar dromen groot. De motorcrossers Roan van de Moosdijk (22) en Kay de Wolf (18) hopen over een paar jaar Jeffrey Herlings op te volgen als kampioen motorcross in de MXGP. Maar dat is toekomstmuziek want eerst moeten de Brabantse talenten dit seizoen goed presteren in de MX2. "Het is op je eten letten, op tijd slapen en heel veel trainen."

In het Belgische Lommel lopen Roan en Kay vol trots door de werkplaats van Husqvarna. Bij dit fabrieksteam hebben de talentvolle coureurs de beschikking over alle professionele hulp die ze zich maar wensen. "Als ik hier ben", zo zegt Van de Moosdijk, "dan geniet ik elke keer weer." De werkplaats is dan ook het walhalla voor de motorcrossliefhebber. Het is een volledig witte, haast steriele ruimte waar monteurs op hoog niveau sleutelen aan de motors. Bij de werkbanken is alles keurig geordend: banden, moertjes, uitlaten, gashendels, noem maar op. "Het is een geweldig gevoel om zo'n goed team achter je te hebben", zegt Kay de Wolf.

"Mijn ultieme droom is om binnen vijf jaar wereldkampioen te worden."

Dat team moet ervoor zorgen dat de coureurs zo goed mogelijk presteren. De lat ligt hoog, net zoals de ambities van Roan en Kay. "Dit is mijn laatste jaar in de MX2", vertelt Van de Moosdijk. Ik heb al een paar keer op het podium gestaan, maar ik smacht naar een algehele overwinning. Volgend jaar hoop ik op een fabrieksteam in de MXGP. Vanwege mijn bouw kom ik denk ik beter uit de verf op een zwaardere motor." Kay de Wolf windt er geen doekjes om en gaat voor de absolute top. "Ik wil dit seizoen in de top drie eindigen", zegt hij over zijn ambities. "Maar mijn ultieme droom is om binnen vijf jaar wereldkampioen te worden. Ik geef niet op voordat ik dit bereikt heb." Om hun dromen waar te maken, moeten beide talenten flink aan de bak. "Het is heel hard werken", beaamt Kay. "Je bent er 365 dagen per jaar mee bezig. Het is op je eten letten, op tijd slapen en heel veel trainen."

"Je maakt er veel uren op, dus ik hou wel van mijn motor ja."