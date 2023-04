Boswachter Harm Blom vertelde eerder deze week dat een gans het nest van de visarend in de Biesbosch heeft ingepikt. Daar is het niet bij gebleven. Het nest is het middelpunt geworden van een heuse soap met hoofdrollen voor de visarend en de gans en gastrollen voor een uil en een marter. Woensdagnacht is er een hoop gebeurd in de Biesbosch en dat zie je in de video.