Canadese veteraan Roly (98) redde Jan en zijn zusje, nu zoekt hij ze

Veteraan Roly Armitage (98) is aan een haast onmogelijke missie begonnen. De Canadees redde naar eigen zeggen in 1944 een jongen en een meisje in de buurt van het vliegveld in Eindhoven. Hij zoekt nu contact met ze. Lastig detail: de jongen, ene Jan, was destijds zo'n 6 jaar oud en zou nu dus 85 moeten zijn. "Het is een speld in een hooiberg."

Dit bijzondere verhaal wordt verspreid door Oranjevereniging Goedereede op Goeree-Overflakkee. Op Bevrijdingsdag komt de 98-jarige Armitage namelijk naar die plaats in Zuid-Holland. "Hij is vaker bij ons op bezoek geweest en we hopen hem hiermee een handje te helpen", zegt Annick Schavemaker van de Oranjevereniging. "Al die jaren is hij nieuwsgierig geweest naar hoe het met Jan en zijn jongere zusje gaat." Als broekie diende Armitage in het Eerste Canadese Leger en nam hij in 1944 deel aan de invasie in Normandië. Maanden later belandde de sergeant in de buurt van het vliegveld in Eindhoven. Daar zag hij twee kinderen ronddwalen.

"De jongen was ongeveer 6 jaar oud en heette Jan."

"Ze zochten hun moeder. De jongen was ongeveer 6 jaar oud en heette Jan. Ze waren nat en koud en het dichtstbijzijnde gebouw was zeker nog 1 of 2 kilometer lopen. Ik nam ze mee naar onze veldkeuken, waar ik voor ze kookte", getuigde de oorlogsveteraan aan de Oranjevereniging. "Ik heb ze gewassen en onder een warme deken gelegd. Daarna sliepen ze tot de volgende dag door." De kinderen bleven zo'n twee weken in de veldkeuken van Armitage en zijn kameraden. Daarna zijn ze bij een stel zusters uit het ziekenhuis, mogelijk nonnen, ondergebracht. Het Canadese leger trok namelijk verder naar Nijmegen en later Duitsland in.

"Roly heeft veel voor onze vrijheid betekend."

“Het is moeilijk om de details te herinneren. Het is toch bijna 80 jaar geleden. Maar wat ik wel weet, is dat ik hun redder was. Ik deed niets anders dan wat iedereen zou doen in die tijd”, vertelde de veteraan aan Schavemaker van de Oranjevereniging. Zij hoopt van harte dat Armitage 'zijn' Jan en zusje vindt, maar weet ook: "Het is een speld in een hooiberg. Al hopen we dat die Jan zich hierin herkent. En dan is het ook maar de vraag of zij nog leven natuurlijk", zegt Schavemaker. "Roly heeft veel voor onze vrijheid betekend en we zien dit als het minste dat we terug kunnen doen." Wie zich herkent in het relaas van Armitage kan zich melden bij de Oranjevereniging Goedereede.