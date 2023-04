Slordige 'MVG' verliest van opponent die 'geen reet gooit'

Michael van Gerwen imponeerde slechts een duel in Birmingham (foto: Steven Paston/PDC). Jonny Clayton klopte Michael van Gerwen ondanks een minder gemiddelde (foto: Steven Paston/PDC). Volgende Vorige 1/2 Michael van Gerwen imponeerde slechts een duel in Birmingham (foto: Steven Paston/PDC).

Michael van Gerwen is er donderdagavond niet in geslaagd de tiende speelronde van de Premier League darts op zijn naam te schrijven. De Vlijmenaar werd in het Engelse Birmingham uitgeschakeld in de halve finale.

Van Gerwen begon de avond met een indrukwekkende zege op de Brit Chris Dobey. Die zette hij met een imponerend gemiddelde van 106,08 met 6-2 opzij. Slordig

Dat beloofde wat voor de halve finale tegen de Welshman Jonny Clayton. Maar in dat duel wist 'MVG' niet het niveau uit zijn eerste wedstrijd aan te tikken. Hij begon nog wel prima en snoepte de eerste leg van 'The Ferret' af. Maar die brak meteen terug, met een fraaie 116-finish. In de vierde leg volgde een nieuwe break en met een 86-finish op bullseye besliste de Welshman het duel: 6-3.

"Als je zo slordig bent, dan verdien je het niet om te winnen", vertelde Van Gerwen na afloop voor de camera van Viaplay. "Dan krijgt hij vertrouwen. Hij gooit geen reet en dan moet je hem pijn doen. Maar hij deed wel alles op de juiste momenten. Als je kansen krijgt, moet je die pakken. Dan ga je zo'n wedstrijd winnen. Ik moet gewoon naar mezelf kijken." Koploper

Van Gerwen kwam in het duel met Clayton tot een gemiddelde van slechts 98,15. Clayton kwam nog lager uit, op een gemiddelde van 92,89. Het verschil zat hem in het uitgooien. De Vlijmenaar raakte slechts 23 procent van zijn dubbels, Clayton kwam uit op een uitgooipercentage van 54,5 procent. Van Gerwen is nog altijd koploper in de Premier League, met 27 punten uit tien speelrondes. De Welshman Gerwyn Price volgt op vijf punten. Clayton, die de tiende speelronde uiteindelijk op zijn naam schreef, staat derde met zeventien punten, gevolgd door Michael Smith met vijftien punten. Volgende week donderdag is de Premier League in het Engelse Brighton, een week later komen de beste darters van de PDC naar Rotterdam.