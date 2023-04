Dodelijke schietpartij Oss: weer een verdachte op vrije voeten

Een 27-jarige man uit Oss die 9 maart werd opgepakt in verband met de dodelijke schietpartij in Oss op 14 april vorig jaar, is weer op vrije voeten. Mogelijk is de verdachte niet betrokken geweest bij de dood van Mohamed Ahmed (23) uit Oss, ofwel Mo, laat het Openbaar Ministerie weten.

Het is al de vierde verdachte, die is vrijgelaten sinds de schietpartij op 14 april vorig jaar. Twee verdachten zitten nog wel vast. De 23-jarige Mo werd op 14 april in Oss op straat doodgeschoten, enkele tientallen meters van zijn eigen huis. Mo reed op dat moment op zijn scooter. In de weken na de dodelijke schietpartij werden in de omgeving enkele huizen beschoten. Vrijgelaten

De 27-jarige is mede op verzoek van de officier van justitie weer vrijgelaten. "De afgelopen dagen werden in het onderzoek namelijk sterke aanwijzingen gevonden dat verdachte niet betrokken is geweest bij het schietincident", aldus het OM.