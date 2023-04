Pasen, Hemelvaart en Pinksteren: dit is wat dat voor christenen betekent

In de rangorde van christelijke feesten is Pasen het belangrijkste feest. Niet vanwege de commerciële druk van een paasontbijt, verstopte eieren of versierde paastakken voor het raam. Ook niet vanwege het jaarlijkse bedankje van de paus voor bloemen uit ons land. Dit is waarom Goede Vrijdag en Pasen zo belangrijk zijn voor christenen.

In het christelijke geloof gaat het om de kruisiging en het opstaan uit de dood van Jezus Christus. Jezus heeft daarmee de mens verlost van alle kwaad en zonden, geloven de christenen. Dat staat symbool voor een eeuwig leven.

Die gedachte staat centraal met Pasen. In de aanloop naar dit feest is er voor gelovigen nog een aantal belangrijke dagen, zoals Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag.

Witte donderdag: The Passion

Veel mensen zullen bij Witte Donderdag meteen denken aan de opvoering van The Passion, waarin het verhaal wordt verteld van het laatste avondmaal. Jezus at op die avond samen met zijn apostelen. Maar hij werd verraden door een van zijn discipelen: Judas. Hij deed dat door Jezus een kus te geven, de judaskus.

Goede Vrijdag

Volgens de Bijbel werd Jezus gevangen genomen en nog dezelfde dag ter dood veroordeeld door middel van een kruisiging. Jezus liep met het kruis naar de plek waar hij zou worden vastgenageld. Jezus zou aan het kruis sterven. Deze lijdensweg wordt op Goede Vrijdag nog herdacht in veel kerken.



Stille Zaterdag

Het is de laatste dag van de vastenperiode die begonnen is op de dag na carnaval. Op deze dag werd Jezus in zijn graf gelegd. Christenen geloven dat Jezus zal opstaan uit de dood. Gelovigen houden daarom een zogeheten paaswake. Op Stille Zaterdag worden geen klokken geluid.



Pasen

Op eerste paasdag wordt de verrijzenis van Jezus uit de dood herdacht. Volgens het verhaal in de Bijbel was de grote steen bij zijn graf weggerold. In ons land vieren we ook nog Tweede Paasdag, maar dat gebeurt niet in alle landen.

Belangrijkste verhaal

"Het paasverhaal is het belangrijkste verhaal uit de Bijbel", zegt Vincent Blom, plebaan (pastoor) van de Sint-Jan in Den Bosch. "Het is de kern van het christendom en de bestaansgrond van mijn geloof. Gevoelsmatig zou je zeggen dat het Kerstmis zou zijn, maar gelovigen weten dat het draait om Pasen."

Plebaan Blom merkt dat dit soort belangrijke dagen in ere worden gehouden. "Het was de afgelopen dagen druk in de kerk. Het paasvuur wordt zaterdag ontstoken in de kerk. Het licht wint het altijd van de duisternis. Pasen is een hoopvol feest en dat kunnen we nu goed gebruiken."

Hemelvaart

Veertig dagen na de verrijzenis van Jezus op eerste paasdag wordt Hemelvaartsdag gevierd. Op die dag is Jezus opgestegen naar zijn vader God in de hemel. De apostelen bleven achter om het woord van God te verspreiden. Hemelvaartsdag is altijd op een donderdag en is een verplichte vrije dag.

Pinksteren

Tien dagen na Hemelvaartsdag is het Pinksteren. Op die dag wordt gevierd dat de Heilige Geest wordt uitgestort over de apostelen, zeven weken na Pasen. Op afbeeldingen wordt daar vaak het symbool van een vurige tong of een duif voor gebruikt.

Pasen, Hemelvaart en Pinksteren behoren tot de zogeheten paascyclus. Wanneer deze feestdagen zijn wordt berekend aan de hand van de stand van de maan.