SS'ers en NSB'ers op oorlogsmonument in Eindhoven

Op het oorlogsmonument op het Stadhuisplein in Eindhoven staan 22 mensen met een ‘fout verleden’. Het gaat om zes SS'ers, drie NSB'ers en dertien mannen die in Duitse dienst waren tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Dat blijkt uit onderzoek van Stichting 18 September, de organisatie die verantwoordelijk is voor activiteiten rond herdenkingen en de bevrijding van de stad. Studio040 kreeg inzage in een aantal onderzoeksdocumenten.

Signalen

Op het monument staan veel namen van Eindhovense oorlogsslachtoffers. "Tussen de bijna 1096 namen blijken dus mensen te staan die daar nooit op hadden mogen staan", vertelt Frank van Dijk van Stichting 18 September.

Twee jaar lang is hij bezig geweest om alle namen die op het monument staan onder de loep te nemen, na signalen dat er fouten zouden zijn gemaakt.

"We gaan nu op korte termijn overleggen met de burgemeester welke stappen het best zijn om het monument aan te passen", vertelt Frank. "Dat overleg zal niet alleen gaan over de ‘foute namen’ op het monument. Het gaat dan ook om Eindhovenaren die overleden zijn door ouderdom, ziekte of een ongeluk. Ook staan er mensen bij die in de oorlog niet in Eindhoven woonden."

Verder hadden er volgens Stichting 18 September 144 Eindhovenaren juist wel op het monument moeten staan die er nu niet op staan. Het gaat dan onder andere om omgebrachte Sinti of Joden die in de stad zijn opgepakt.