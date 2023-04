Paasvuur in Budel een stuk kleiner: 'Kan zomaar de laatste keer zijn'

Tientallen vrijwilligers zijn zaterdag in de weer om in een weiland aan de Voorterdijk in Budel een mooi paasvuur op te bouwen. “Het kan zomaar de laatste keer zijn”, verzucht organisator Rens Cardinaal van Jeugdclubs Budel als hij naar de stapel kerstbomen in het veld kijkt. De paasvuren liggen onder vuur omdat ze te veel stikstof zouden uitstoten.

De onderlinge strijd wie het grootste vuur kan bouwen, is zo onderhand wel verleden tijd. En dat is voor de enthousiaste vrijwilligers in Budel toch wel balen. “Eerst was het te droog, toen was er te veel wind en nu krijgen we met stikstof te maken.”

Het paasvuur is onderdeel van een mini-festival met tenten, een bar, springkussens en brandhout dat zaterdagavond in de hens wordt gezet. Dat gebeurt dit jaar voor de vijfde keer, maar zou ook zomaar voor het laatst kunnen zijn. Rens baalt daar best van: “Vuur vindt iedereen leuk, hè. Ik ook.”