Automobilist (34) overleden na botsing tegen boom

Op de Hustenweg in Maren-Kessel is zaterdagochtend rond halftien een automobilist om het leven gekomen. De bestuurder, een 34-jarige man uit Oss, zou tegen een boom langs de weg zijn gebotst. De auto kwam daarna in een sloot terecht.

Meerdere hulpverleners werden opgeroepen, maar zij konden niets meer voor het slachtoffer betekenen. Motorblok in weiland

De weg was na de botsing bezaaid met brokstukken. Het motorblok van de auto lag in een weiland, meldt DTV Nieuws. .Bij het ongeluk was volgens de politie geen ander verkeer betrokken. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.

Vanwege het dodelijke ongeluk in Maren-Kessel werden diverse hulpdiensten opgeroepen (foto: Gabor Heeres/SQ Vision).

De auto eindigde in een greppel naast de Hustenweg (foto: Gabor Heeres/SQ Vision).