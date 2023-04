Benzineprijzen stijgen weer: hier kun je het goedkoopst tanken

Na de extreem hoge benzineprijzen van vorig jaar was de rust de afgelopen maanden weer wat teruggekeerd aan de pomp. Experts verwachten dat de olieprijzen weer omhoog gaan en dat merk je ook bij het tanken. Wij zetten de plekken op een rij, waar je je tank het voordeligst kunt volgooien.

Na de invasie in Oekraïne schoten de prijzen door het dak. Op 10 maart 2022 was de adviesprijs voor een liter benzine 2,50 euro. Op 1 april verlaagde de overheid de accijns op benzine en diesel om de torenhoge prijzen te compenseren. Daardoor zakte de adviesprijs naar 2,25 euro.

Sinds het einde van de zomer zakte de prijs gelukkig verder, tot net onder de twee euro. Maar sinds 28 maart van dit jaar is hij opeens weer aan het stijgen. Deze zaterdag is de landelijke adviesprijs voor Euro95 2,03 euro. Ook de komende tijd gaat de benzineprijs stapsgewijs verder omhoog, verwachten deskundigen.

Duurdere olie

Dat komt doordat grote olieproducerende landen hebben besloten minder olie te gaan pompen.

Dit doen deze landen om de markt te herstellen. Ze zijn bang dat de vraag naar olie afneemt door de angst voor een recessie en een bankencrisis de vraag. Uit voorzorg produceren ze minder en daardoor gaat de prijs omhoog.

Nog duurder vanaf 1 juli

En dat is nog niet alles. De accijnsverlaging van 1 april vorig jaar, wordt vanaf 1 juli in stappen afgebouwd. Dat betekent dat een liter euro95 op 1 juli 13,8 cent duurder wordt. Grote kans dus dat de prijs aan veel pompen dan weer boven de 2 euro uitkomt.

Op veel plekken in Brabant betaal je gelukkig minder dan de adviesprijs. Volgens prijzenvergelijker Independer zijn dit de 10 goedkoopste tankstations:

Aers Zegge: €1,74 Firebird in Geldrop: €1,74 Sakko Klundert: €1,77 Auto Kar in Steenbergen: €1,78 Tamoil Express in Steenbergen: €1,78 Makro Best: €1,78 Makro Breda: €1,79 Esso in Dongen: €1,79 Esso Express Eindhoven: €1,79 Autofood van Hoof Geldrop: €1,79

Nog goedkoper is tanken in België. Bij de Tango in Baarle-Hertog betaal je bijvoorbeeld €1,66 per liter. Daar kan de goedkoopste optie in Brabant nog niet tegenop, al is het verschil kleiner dan een jaar geleden.

Ook in Duitsland ligt de prijs onder het Nederlandse niveau. In Nettetal, net over de grens bij Venlo, betaal je €1,70 per liter.

En wie nog goedkoper uit wil zijn, kan altijd nog de elektrische fiets pakken. Wie dit slim aanpakt, laadt hem op in de fietsenstalling van de baas. Dat kan doorgaans gratis.