Drugsdealer met autosleutel in bilspleet valt door de mand door raar loopje

Een 26-jarige man zonder vaste woonplaats heeft vrijdagnacht zijn autosleutel tussen in zijn bilspleet verstopt om de politie te slim af te zijn. Hij reed in een auto met zakken vol drugs door Waalwijk, maar ging er te voet vandoor toen de politie achter hem aan ging. Hij verstopte de autosleutel en beweerde dat hij niets met de auto te maken had. Hij viel door de mand omdat hij moeilijk liep.

Agenten zagen de man rijden op de Meester Van Coothstraat. De eigenaar van de auto had deze uitgeleend maar niet meer teruggekregen. Toen de agenten achter de auto aan gingen, doofde de bestuurder de lichten en ging ervandoor.

Na een paar straten stopte hij en rende hij weg, maar agenten kregen hem snel te pakken. De verdachte werd bijna onwel, wat vaker voorkomt bij mensen die een zware inspanning leveren nadat ze drugs hebben gebruikt. Dat bleek ook bij de verdachte het geval.

Fouilleren

In het politiebureau gaf de man aan dat hij geen sleutel had van de auto. Doordat hij ongemakkelijk liep, vermoedden de agenten dat hij iets in zijn broek had wat daar niet thuishoorde.

Met toestemming van de hulpofficier van justitie onderzochten de agenten daarop het lichaam van de verdachte. Daarbij viel de autosleutel uit zijn bilnaad.

Toen agenten de man fouilleerden, werden ook harddrugs gevonden. In de auto lagen zakken drugs en materialen die dealers vaak bij zich hebben, zoals plastic zakjes en een weegschaal. Ook lag er een hakbijl in de auto. Reden genoeg om deze verdachte voor de nacht vast te zetten en en een onderzoek in te stellen. Dat was niet voor het eerst, want de man is een bekende van de politie.