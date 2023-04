Paaspopbezoekers beginnen de dag met worstenbroodjes en 'alcoholvrij'

De eerste paaspopochtend bracht modder, kou en voor velen een kater met zich mee. Gelukkig schoot het Brabants Buske te hulp met warme worstenbroodjes. Niets is immers beter om dan de dag te beginnen met 'unne goeje bojum'.

Modder en regen. Het wit-rode busje trotseert het allemaal om het festivalterrein te bereiken. Als presentator Thomas Wustman aanklopt bij een van de tentjes, klinkt een stem: "Ik denk dat je aan de verkeerde tent zit."

Als het echtpaar doorheeft wat er gebeurt, moeten ze lachen: "Het is romantisch zo in de tent, maar wel verschrikkelijk koud!" De warme worstenbroodjes worden dan ook in alle dank ontvangen. "Komen jullie morgen weer?"

Een groepje jongeren uit Heeswijk-Dinther kruipt uitgeslapen uit hun tentjes en rekt zich uit. Paaspop is bekend terrein voor ze. "Dit jaar is de zevende of achtste keer dat we gaan." Maar het is wél de eerste keer op de camping zegt een van de heren in zijn onderbroek voor de modderige tent. Hoe houd je dat vol? "Op tijd naar bed, natuurlijk", lacht hij.