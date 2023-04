Zo ziet het misschien wel allerlaatste paasvuur eruit

Honderden mensen kwamen zaterdag naar de Voorterdijk in Budel, vanwege het Paasvuur. Ze genoten van het vuurwerk, het eten en drinken en de optredens die plaatsvonden.

Tientallen vrijwilligers waren zaterdag in de weer met de voorbereidingen voor het Paasvuur. “Het kan zomaar de laatste keer zijn”, besefte organisator Rens Cardinaal van Jeugdclubs Budel zich toen al. De paasvuren liggen onder vuur omdat hierbij te veel stikstof zou worden uitstoten.

Meer dan met vuurwerk, bijvoorbeeld. "Eerst was het te droog, toen was er te veel wind en nu krijgen we met stikstof te maken."

Wel of geen vuur was eigenlijk bijzaak

Het Budelse Paasvuur was onderdeel van een minifestival met tenten, een bar en springkussens. Het was de vijfde keer dat dit evenement plaatsvond.

Vanwege de stikstofperikelen was de grootte van de vuurstapel aan de Voorterdijk in Budel dit jaar flink ingeperkt. “We kregen onze maximale uitstoot te horen. Daar zijn we nog een stuk onder gaan zitten, voor de zekerheid”, vertelde vrijwilliger Joost Kuipers.

Het ging de organisatoren er vooral om een feest voor de dorpsbewoners houden. Wel of geen vuur was eigenlijk bijzaak.