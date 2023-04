Dode man gevonden in brandgang in Breda

Aan de Vestkant in Breda is zondagochtend het lichaam van een man gevonden. De politie onderzoekt wat er is gebeurd.

De politie heeft alles afgezet met lint en zwarte schermen neergezet. Mensen in witte pakken doen onderzoek in de brandgang en in een huis.

Dode baby

Vorig weekend was er ook al veel politie aan de Vestkant in Breda. Toen werd daar onderzoek gedaan in een huis nadat een zeven weken oude baby was overleden in een ziekenhuis in Rotterdam. Of deze zaken met elkaar te maken hebben, is niet duidelijk.

Meer informatie volgt.

