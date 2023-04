Lucky Day zoekt winnaar van 1,3 miljoen euro in Brabant

De Nederlandse Loterij is op zoek naar de winnaar van 1.350.000 euro. Bij de Lucky Day-trekking van zaterdag viel de prijs op een lot dat is verkocht door Primera Benno van Sleeuwen in het centrum van Rosmalen. Deze speler had alle tien getallen goed voorspeld.

Lucky Day heeft dagelijks een trekking waarbij je meespeelt door uit 80 getallen maximaal 10 getallen te kiezen. Hoeveel iemand wint, hangt af van het aantal getallen dat is gekozen, het aantal getallen dat goed is voorspeld en van de inleg. Bjorn Rosner, woordvoerder bij Nederlandse Loterij: "We nodigen de winnaar uit zich te melden zodat we hem of haar kunnen feliciteren en het prijzengeld kunnen uitbetalen." Over de prijs moet nog wel 29,5 procent kansspelbelasting worden betaald. Het geld dat de Nederlandse Loterij overhoudt gaat naar de Nederlandse sport, 18 goede doelen op het gebied van gezondheid, beweging en welzijn en naar het Ministerie van Financiën.