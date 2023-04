Paaspopbeveiligers pakken zakkenroller, 9 telefoons gevonden op hotelkamer

De politie heeft een 47-jarige man uit Roemenië aangehouden op het terrein van Paaspop in Schijndel. De man werd zaterdagavond op heterdaad betrapt door de beveiliging van het festival bij het zakkenrollen. De man was druk bezig geweest, op zijn hotelkamer werden negen mobiele telefoons gevonden.

Eén van de slachtoffers is Maartje Boschman. Haar Iphone werd vrijdagavond gestolen. "Via Zoek Mijn Iphone zag ik mijn telefoon opduiken aan de Koningsweg in Den Bosch. Ik ben daar heen gegaan maar ik kon de telefoon niet vinden."

Bij een koffietentje in de buurt hoorde ze dat ze al de tweede of derde persoon was die op zoek was naar haar telefoon. Toen was dus al wel duidelijk dat het ging om een zeer actieve dief.

Op zoek naar eigenaren

"We doen ons best om alle gevonden telefoons terug te bezorgen bij de rechtmatige eigenaren. We zoeken een deel van de eigenaren nog", aldus de politie die daarom een oproep doet om aangifte te doen.

Maartje is in ieder geval blij dat haar telefoon terug is. "Ik kan 'm ophalen bij de politie in Boxtel."

Sinds de start van het festival zijn 14 aangiften van zakkenrollen gedaan, meldt de politie. "Geniet van Paaspop, maar let op je spullen."

Bij Paaspop was zondagochtend niemand bereikbaar voor een directe reactie.