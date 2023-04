Beelden geblinddoekt in Den Bosch: 'Open je ogen'

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben zondag in alle vroegte beelden geblinddoekt in Den Bosch. Daarmee vragen ze aandacht voor wat zij de 'klimaatnoodtoestand' noemen. Het gaat om de beeldengroep Wachtende Mensen op de Zuidwal. Met de kreet 'Open je ogen' roepen ze de politiek op om'niet langer de ogen te sluiten voor de klimaatcrisis'.

De actie in Den Bosch is onderdeel van de wereldwijde Statue Sunday. Iedere week worden in andere steden standbeelden geblinddoekt.

In een verklaring schrijft de actiegroep: "Bestuurders en politici denken dat we nog kunnen wachten. De ernst van de klimaatcrisis dringt maar niet tot hen door. Er moet nú iets gebeuren. Bescherm het leven op aarde, het leven van nu en het leven van later. Wacht niet langer."

In andere landen kregen onder meer De Kleine Zeemeermin (Denemarken) en Albert Einstein (Panama) een blinddoek om.