Regen op tweede paasdag, maar er is (een beetje) hoop

Geniet nog even van deze zonnige paaszondag, want het is voorbij voordat je het weet. De deskundigen van Weerplaza waarschuwen dat paasmaandag een stuk minder aangenaam wordt. 's Middags gaat het zelfs regenen. Alweer.

Het aangename lenteweer van eerste paasdag doet veel mensen verlangen naar meer. Maar mensen die vragen, worden overgeslagen en dus wordt tweede paasdag veel minder mooi. In de ochtend is het nog droog en vooral in het oosten schijnt de zon nog tussen de sluierwolken door. Vanuit het westen wordt de bewolking dikker en gaat het harder waaien. Een strook met regen trekt maandagmiddag van west naar oost over Nederland. De dagen na Pasen worden opnieuw wisselvallig: bewolking en perioden met langdurige regenval of juist kortere buien. Dinsdagmiddag zijn er schaarse momenten om van de zon te genieten voordat de volgende periode met neerslag zich aandient. De middagtemperatuur blijft steken bij 11 tot 13 graden. Op de langere termijn is er wel hoop. Met een beetje geluk komt halverwege april de eerste keer dit jaar 20 graden in zicht.