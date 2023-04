Mathieu van der Poel rijdt solo naar zege in Parijs-Roubaix

Mathieu van der Poel heeft zondag de 120e editie van Parijs-Roubaix gewonnen. Hij kwam na 256,6 kilometer solo over de finish op de wielerbaan in Roubaix. Op zo'n 15 kilometer voor de streep ontsnapte hij aan zijn grootste concurrent Wout van Aert. De Belg reed op een van de talloze kasseienstroken zijn achterband lek en moest Van der Poel laten gaan.

Voor Van der Poel is het eindelijk prijs in een van de grootste klassiekers in het wielrennen. In 2021 eindigde hij op een derde plek, zijn beste prestatie tot dusver over de kasseienstroken van Noord-Frankrijk.

Na zijn winst dit voorjaar in Milaan-San Remo en zijn sterke optreden in de Ronde van Vlaanderen, behoorde de Brabander tot de absolute topfavorieten. Van der Poel bewees dat ook tijdens de koers. Hij was voortdurend voorin te vinden en schuwde de aanval niet. Met aan de finish een droom die voor hem uitkomt, want Parijs-Roubaix ontbrak nog aan zijn imposante erelijst.

"Het was weer een gekke wedstrijd van start tot finish. Als ploeg hebben we het perfect gedaan", aldus Van der Poel voor de camera van de NOS. "Ik rij mijn beste voorjaar ooit. Ik ben nu af van mijn rugproblemen. Ik blijf daar niet constant over zagen maar het voelt een heel stuk aangenamer."

Na Dylan van Baarle vorig jaar, is Mathieu van der Poel de achtste Nederlander die Parijs-Roubaix wint.