112-nieuws: automobilist mist bocht • brand bedrijfsgebouw Etten-Leur

11.00

Een 56-jarige vrouw is zondag opgepakt in een huis aan de Sandenburgstraat in Breda. Ze wordt ervan verdacht een 56-jarige man die ook in het huis was, te hebben neergestoken. De man raakte hierbij zwaargewond en is meegenomen naar het ziekenhuis. Wat er vooraf ging aan de steekpartij is niet bekend. De politie vermoedt dat het een conflict was tussen twee huisgenoten.