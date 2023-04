112-nieuws: automobilist mist bocht • brand in oude sporthal Vught

05.41

In de voormalige sporthal aan de Lidwinastraat in Vught woedde afgelopen nacht brand. De melding van de brand kwam rond halfdrie binnen bij de brandweer. Die moest de deur van de hal forceren om binnen te komen, maar kon het vuur snel blussen. Desondanks is de schade in de hal - die leeg staat op de nominatie staat om gesloopt te worden - fors. Bij de brand kwam veel rook vrij. Die is met een ventilator verdreven.