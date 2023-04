Twee gewonden bij woningbrand, parkiet dood door rook

In een huis aan de Vossendonk in Oosterhout woedde maandagochtend brand. De bewoonster werd door buurtbewoners uit het huis gehaald. Zij had moeite met ademen en is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

Ook iemand die hulp bood aan de vrouw is in een ambulance naar een ziekenhuis vervoerd. Hevige rookschade

Een valkparkiet heeft de brand niet overleefd. De brandweer was snel aanwezig om te blussen. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht. Het huis kan volgens een 112-correspondent tijdelijk niet bewoond worden vanwege de hevige rookschade.

Het huis in Oosterhout liep veel rookschade op (foto: Marcel van Dorst/SQ Vision).