Verwoestende brand Etten-Leur onder controle, blussen duurt nog uren

Een uitslaande brand heeft het gebouw van Axell Logistics aan de Hermelijnweg in Etten-Leur maandag volledig verwoest. Inmiddels is de brand onder controle, maar het duurt nog uren voordat het vuur helemaal geblust is. Uit voorzorg werden enkele huizen ontruimd. Vanwege de ernst van de situatie werden NL-Alerts verstuurd. Dikke, gitzwarte rookwolken waren tot ver in de omgeving te zien.

De brand bij het internationale transportbedrijf op bedrijventerrein Vosdonk brak rond halftien 's ochtends uit. In eerste instantie werd een meterkastbrand bij de brandweer gemeld. Maar de brandweer schaalde, vanwege de aanwezigheid van een hele hoop petflessen in het magazijn en de omvang van het gebouw, snel op.

Huizen ontruimd

Enkele huizen aan de Hoevenseweg in Etten-Leur werden uit voorzorg ontruimd vanwege overlast door de rook. Vanuit heel de regio kwamen bluswagens naar Etten-Leur. De brand werd daarnaast bestreden vanaf hoogwerkers.

De brandweer wilde voorkomen dat het vuur zou overslaan naar gebouwen in de buurt. Dit lukte. De brandweer probeerde de brand te blussen met een zogenoemde stoplijn. Daarbij werd er vanuit één muur geblust om zo de rest van het vuur te stoppen.

In de verre omgeving werden de gitzwarte rookwolken gezien. Op Twitter meldden mensen dat er onder meer in Zevenbergen en Lage Zwaluwe as zou zijn neergedaald.

Nieuwgierige buurtbewoners

Veel buurtbewoners kwamen op de brand af. Ook medewerkers van verpakkingsbedrijf Pet Power, dat direct naast het logistiek bedrijf gevestigd is, verzamelden zich bij de afzetting. De kunststof flessen van het verpakkingsbedrijf zijn bij Axell Logistics opgeslagen en zijn nu verloren.

“Dit doet mij wel wat”, zei een man, die al 23 jaar bij Pet Power werkt. Hij was bang dat de warmte ook schade bij het eigen pand zou veroorzaken. Een oud-medewerker van het bedrijf die kwam kijken, reageerde geschrokken: "Het raakt me, ook al ben ik er niet meer in dienst."

Er komt veel rook vrij die vooral in Zevenbergen en omgeving neerslaat. "Hemelsbreed woon ik hier maximaal vierhonderd meter vanaf. Ik was niet thuis, omdat we elders paasontbijt hadden, maar kreeg al foto's en filmpjes opgestuurd en wilde even kijken", vertelde buurtbewoner Pim. Hij noemde het triest voor de twee ondernemers. "In Etten-Leur komen we goed weg, in Zevenbergen hebben ze minder geluk."