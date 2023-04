Een grote brand bij het bedrijf Axell Logistics aan de Hermelijnweg in Etten-Leur heeft het bedrijfsmagazijn grotendeels verwoest. Vanwege de grootte van de brand werden er twee NL-Alerts verstuurd. De brandweer schaalde hoog op vanwege de petflessen die in het magazijn stonden. Pikzwarte rookwolken waren in de wijde omgeving te zien. Bekijk hier foto's van de grote brand.

Evie Hendriks Geschreven door

Een enorme rookkolom stijgt op vanaf het bedrijventerrein (foto: Mark Woudstra).

Een groot gedeelte van het pand is ingestort (foto: Perry Roovers/SQ Vision).

De brandweer is met veel mankracht aanwezig bij de brand (foto: Perry Roovers/SQ Vision)

Bij de brand in Etten-Leur komt enorme gitzwarte rook vrij (foto: Perry Roovers/SQ Vision).

De rook trekt over de hele regio. (foto: Mark Woudstra).

Het magazijn ligt grotendeels plat (foto: veiligheidsregio).

De vlammen slaan uit het bedrijfsgebouw in Etten-Leur (foto: Perry Roovers/SQ Vision).

De rook boven Etten-Leur, gezien vanaf de snelweg (foto: Roel de Brouwer).

De brandweer bestrijdt de vlammen bij het bedrijfsgebouw in Etten-Leur (foto: Perry Roovers/SQ Vision).

Gitzwarte rookwolken boven Etten-Leur (foto: Veiligheidsregio).

De brand bij het bedrijfsgebouw in Etten-Leur begon in een hoek, maar breidde zich snel uit (foto: Perry Roovers/SQ Vision).

Vanuit Lage Zwaluwe zijn de rookwolken ook goed te zien (foto: Ineke Verhoef).

Ook vanuit Bosschenhoofd zijn de rookwolken goed te zien (foto: Jennifer Hack).

Foto: Sem Eestermans