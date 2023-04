Man botst opzettelijk tegen politieauto's tijdens achtervolging bij Breda

Op de A58 bij Breda is maandagochtend een man aangehouden na een kilometerslange achtervolging. Tijdens de achtervolging reed de man meerdere keren opzettelijk tegen politieauto's aan.

Agenten wilden de man in de buurt van Amsterdam aan de kant zetten voor asociaal rijgedrag. Dat mondde uit in een achtervolging over de A2 en A27 waarbij de bestuurder erg slingerde en zo'n 180 kilometer per uur reed. Daarnaast reed de man meerdere keren met opzet tegen politieauto's aan.

Uiteindelijk werd de bestuurder aangehouden op de snelweg bij Breda. Op een foto is te zien dat de auto van de weg is geraakt. De bestuurder wordt verdacht van poging doodslag, rijden zonder rijbewijs en rijden onder invloed.