Koeien met stroomstootwapens en rieken mishandeld: NVWA legt bedrijf stil

De NVWA heeft het veehandel Dane in Oudemolen stilgelegd. Van de overheidsdienst mag dit bedrijf voorlopig geen vee meer vervoeren, omdat uit geheime opnames van dierenbeschermingsorganisatie Ongehoord blijkt dat koeien daar mishandeld worden voor ze op transport gaan.

Op de beelden is te zien hoe de koeien met stroomstootapparaten en rieken in een vrachtwagen worden gedreven. Meerdere mensen zijn bezig om de zieke en verzwakte beesten zo snel mogelijk op transport te krijgen.

Dane is een verzamelcentrum waar vee op transport gaat naar vooral slachterijen. Volgens de NVWA zijn de filmpjes die in Oudemolen werden gemaakt "directe aanleiding om de erkenning van dit bedrijf te schorsen". De NVWA had dit bedrijf al een tijdje in beeld en onder aangescherpt toezicht geplaatst.

Bij het bedrijf wil niemand een reactie geven. "We zullen het wel zien, de instanties zullen wel komen dan", is het enige dat een medewerker kwijt wil over het stilleggen van het bedrijf en de mishandeling van de dieren.

De NVWA bekeek de beelden al voor publicatie en noemt ze 'schokkend en volstrekt onacceptabel'. "De mensen die te zien zijn op deze beelden voldoen overduidelijk niet aan hun plicht om dieren met respect te behandelen en te vervoeren. Het is helder dat de dieren op deze beelden absoluut niet transportwaardig zijn, maar juist zorg nodig hebben."