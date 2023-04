Bouwbedrijf ASK Romein failliet, honderden banen op het spel

De vestigingen van ASK Romein International B.V. in Nederland zijn dinsdag failliet verklaard. Het bedrijf had eind vorige week al uitstel van betaling gevraagd en gekregen. Het faillissement gaat om de vestigingen in Roosendaal, Katwijk (Zuid-Holland) en Sluiskil (Zeeland).

De oorzaak van het faillissement moet worden gezocht in verliezen uit het verleden en het uitblijven van betalingen door opdrachtgevers.

De buitenlandse vestigingen van het bedrijf vallen buiten het faillissement, zo is te lezen op de website van de curatoren Leonard Bijlsma en Ruud Hermsen.

Het is niet duidelijk hoeveel mensen door het faillissement hun baan gaan verliezen. Ook is onbekend of het bedrijf een doorstart gaat maken of in afgeslankte vorm verder gaat. Vakbonden en curatoren waren dinsdagavond niet bereikbaar.

Het slechte nieuws werd dinsdag tijdens een bijeenkomst op het bedrijf in Roosendaal aan het personeel bekendgemaakt. Daarbij waren bijna driehonderd medewerkers aanwezig. Volgens sommige aanwezigen reageerden meerdere mensen geschrokken en verdrietig. Veel mensen werken al meer dan dertig jaar bij het bedrijf.

ASK Romein International B.V. was actief in bouwprojecten. staalbouw en bruggenbouw. Volgens de website was het bedrijf betrokken bij de bouw van distributiecentra van Jumbo en Albert Heijn en de logistieke centra in Roosendaal, Eindhoven en Waalwijk. Ook de Essent Energiecentrale in Moerdijk werd door het bedrijf gerealiseerd.