Truckrun Tilburg en Peelland afgelast: 'Heel veel deelnemers teleurgesteld'

Zowel de truckruns in Peelland als die in Tilburg van 16 april zijn beiden op het laatste moment afgelast door een probleem met de verzekering. Honderden deelnemers met een beperking worden daardoor teleurgesteld. "We zijn er dood- en doodziek van", zo zegt organisator Maico Meyer van de truckrun Peelland. Het CDA heeft dinsdag Kamervragen over de afgelastingen gesteld aan de minister van Financiën.

Ook in andere dorpen en steden gaan de truckruns waarbij mensen met een beperking meerijden in een vrachtwagen namelijk niet door. Het CDA wil dat de minister in overleg gaat met de verzekeraars.

Meyer legt uit wat het probleem is: "De gehandicapte deelnemers zitten vast in de gordel in een bijrijdersstoel. Hun begeleiders hebben echter geen gordel. Die zitten bijvoorbeeld op het bed achter de stoelen. Vorig jaar is in Overijssel een ongeluk gebeurd met zo'n begeleider. Daarna is een schadeclaim ingediend door een letseladvocaat en hebben verzekeraars hun voorwaarden aangepast."

De begeleiders mogen nu dus niet meer mee. De organisatie van de speciale truckersrit in Peelland heeft lang naar een oplossing gezocht. "Bijvoorbeeld trucks gebruiken met drie stoelen, zoals een lesauto heeft. Of door deelnemers te kiezen die niet per se de hele tijd begeleiding nodig hebben. Begeleiders kunnen dan in een busje met de stoet meerijden en komen in actie als bijvoorbeeld iemand naar het toilet moet."

Er was echter niet genoeg tijd om uit te zoeken wie wel of geen begeleider nodig had, ook waren er last minute niet genoeg trucks met een extra stoel beschikbaar. "Er doen 170 trucks mee. Voor zowel de chauffeurs als de deelnemers is het een van de mooiste dagen van het jaar. Iedereen kijkt er het hele jaar naar uit", aldus een teleurgestelde Meyer.

Onaanvaardbaar risico

De tour door laten gaan in de huidige vorm was echter geen optie. "Dat was echt een onaanvaardbaar risico. Met pijn in het hart moeten we de editie van 2023 annuleren. We zijn ook in overleg met de overkoepelende truckersvereniging, collega-organisatoren van andere truckruns en verzekeraars om een oplossing te zoeken. Hopelijk gaat het volgend jaar wel door," zegt Meyer.

De truckrun Tilburg gaat komende zondag ook niet door, heeft de organisatie dinsdagavond besloten. "Driekwart van onze deelnemers heeft begeleiding mee. Dit betekent dat er acuut een onaanvaardbaar risico is ontstaan. Wij hebben de laatste weken bij verzekeringsmaatschappijen en advocaten advies ingewonnen maar dat heeft niet de gewenste duidelijkheid opgeleverd."

Hoewel de kans op een vergelijkbaar incident als Overijssel 'zeer klein is', vindt Stichting Truck Tour Tilburg het organiseren van de trucktour 'met al deze onzekerheden zowel juridisch als moreel niet verantwoord', laat ze weten. "Dit is ontzettend spijtig voor iedereen die uitkeek naar het prachtige evenement."

Ook in Limburg (Horst aan de Maas) en Twente (Salland) is de truckrun afgelast.