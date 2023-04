Verzorgingstehuis ontruimd: bewoners raken onwel door chemische lucht

Tientallen mensen zijn woensdagochtend geëvacueerd uit verzorgingstehuis Sint Janshof in Vlijmen. Zij raakten onwel door een benzineachtige lucht in het gebouw aan de Kees Klerxstraat. Zeker zeventien van hen hadden last van hoofdpijn.

De bewoners met klachten zijn ter plekke gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. In totaal werden zo'n 50 bewoners uit twee vleugels van het verzorgingstehuis ontruimd. Daar wonen mensen met dementie of een lichamelijke aandoening. Uren later wordt nog altijd onderzocht wat de vreemde lucht uit het riool veroorzaakt. Tot daar meer duidelijkheid over is, kunnen de bewoners niet terug naar binnen. In de tussentijd worden zij opgevangen in het gemeentehuis en een hotel in de buurt.

Foto: Iwan van Dun/SQ Vision