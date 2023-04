Advies van verkenner: BBB en VVD in coalitie met PvdA en GroenLinks

BBB en VVD moeten deel uitmaken van de nieuwe Brabantse coalitie. De PvdA en GroenLinks zijn logische partners. Lokaal Brabant kan die coalitie dan aanvullen. Dat zei verkenner Sacha Ausems woensdagavond bij de presentatie van haar rapport. "De puzzel moet op inhoud, maar ook op samenwerking passen als je een stabiele coalitie wilt vormen."

Ausems presenteerde haar bevindingen aan de nieuwe Provinciale Staten in het provinciehuis in Den Bosch. Een tweede mogelijkheid voor een coalitie kan zijn BBB, VVD, SP, Lokaal Brabant, aangevuld met een vijfde partij, maar daar zijn extra gesprekken voor nodig om te kijken of het een optie is.

Heikele dossiers

Natuur, stikstof en de landbouwtransitie zijn de meest heikele dossiers. Daarom is het op zijn minst opmerkelijk dat juist een combinatie van BBB en GroenLinks wordt voorgesteld. Volgens John Frenken, de lijsttrekker van BBB kunnen ze echt ergens komen. "Het doel is hetzelfde, alleen de weg ernaartoe verschilt."

Opvallend is dat CDA niet uitgenodigd wordt aan de formatietafel. Volgens Ausems zijn er twijfels over of de partij een betrouwbare partner kan zijn. Reden hiervoor is de wisselende koers van het CDA.

Boerenbelangen

Lijsttrekker Ronnes voelde al nattigheid. "Ik heb er in de wandelgangen wel wat over gehoord. Maar het is goed zo." In de gesprekken gaven andere partijen ook aan dat de boerenbelangen door BBB goed vertegenwoordigd worden.

JA21 valt waarschijnlijk ook buiten de boot. Willem Rutjens heeft grote vraagtekens bij dit voorstel. "Er ligt nog geen coalitieakkoord. Ik denk dat deze combinatie van partijen er uiteindelijk voor zorgt dat het de Brabander linksom of rechtsom heel veel geld gaat kosten."

Alexander van Hattem van de PVV vraagt zich af of de kiezer hier blij mee moet zijn. "Zo gaan we door op de ingeslagen weg. Dat is nou juist niet wat de kiezer wilde. Ik ben heel benieuwd hoe deze partijen elkaar moeten vinden op het beleid."

Ruime meerderheid

De voorkeur gaat uit naar een coalitie met een ruime meerderheid van de zetels, zei Ausems. Dit om te voorkomen dat een coalitie door afsplitsers haar meerderheid verliest. De ervaring met Forum voor Democratie, dat verkruimelde en zo de samenwerking met VVD, CDA en Lokaal Brabant om zeep hielp, speelt mee in die wens. BBB, VVD, GroenLinks, PvdA, en Lokaal Brabant hebben samen 31 zetels.

De Provinciale Staten van Brabant zijn sterk versplinterd: maar liefst 15 partijen verdelen samen de 55 zetels. Het is nu aan de formateur om uit deze soep een coalitie te halen.

Breekpunt

Al in de ochtend na de verkiezingen wierp BBB-leider John Frenken een hard breekpunt op tafel: de deadline voor stalaanpassingen moet geschrapt worden. Nu moeten boeren nog voor 1 juli 2024 hun stallen emissiearm maken. Hoe BBB, VVD en de linkse partijen elkaar hierin gaan vinden moet de komende periode duidelijk worden.

Pieter Verhoeven, de burgemeester van Gouda wordt de formateur. Hij begint vrijdag om 10.00 uur aan zijn taak. John Frenken (BBB) zal hem dan ontvangen en uitleggen wat van hem verwacht wordt.