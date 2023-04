Man overleden die zwaargewond op straat werd gevonden

Een zwaargewonde man die donderdagochtend op straat in Breda werd gevonden, is overleden. Dat meldt de politie. Volgens buurtbewoners is hij mogelijk van het balkon op de tweede verdieping gevallen of geduwd.

De hulpdiensten gingen deze ochtend massaal naar de Kaprijkestraat. Hier lag de man op de stoep. Ondanks de inzet van onder meer ambulancepersoneel, is hij overleden. Het is nog niet bekend wie de man is. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet met linten. Inmiddels zijn er ook hekken met zwarte zeilen geplaatst.