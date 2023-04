Man overleden na val balkon in Breda: geen misdrijf

De man die donderdagochtend op straat in Breda overleed, is geen slachtoffer geworden van een misdrijf. Vanwege de privacy doet de politie geen verdere mededelingen over het incident.

De hulpdiensten gingen deze ochtend massaal naar de Kaprijkestraat, omdat iemand zwaargewond in de Kaprijkestraat werd gevonden. De man lag er op de stoep. Ondanks de inzet van onder meer ambulancepersoneel, is hij overleden. Volgens buurtbewoners is de man vanaf een balkon naar beneden gevallen. Om erachter te komen of er sprake was van een misdrijf, deed de politie urenlang onderzoek. Zo was de straat afgezet met linten en werden er hekken met zwarte zeilen geplaatst.