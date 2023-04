Man ziet vrouw in zijn vest lopen en wordt gebeten als hij er iets van zegt

Een Tilburger wist woensdag niet wat hij zag, toen hij op de Poststraat in het centrum van de stad een vrouw tegenkwam met zijn vest en zonnebril. De spullen waren gestolen uit zijn huis. Toen hij de 23-jarige dief tegenhield, beet zij hem tot bloedens toe.

Zijn verwondingen waren zo erg dat hij naar het ziekenhuis moest. Daar kreeg hij onder meer een tetanusprik.

De 23-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats kwam verward over en is door agenten opgepakt. Zij zit in elk geval vast wegens mishandeling. De politie onderzoekt de diefstal uit het huis van het slachtoffer.