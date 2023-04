80 mensen plotseling zonder thuiszorg door faillissement CCC Thuis in Zorg

Tachtig mensen in de regio Midden-Brabant die afhankelijk zijn van thuiszorg, komen in de problemen. Hun zorgverlener CCC Thuis in Zorg is failliet. Na vrijdag houdt de hulp op. De cliënten moeten nu op het laatste moment zelf bij hun zorgverzekeraar aan de bel trekken voor hulp. “Ik vind het moeilijk te verkroppen dat ik morgen mensen verzorg, die ik daarna moet laten barsten.”

Opvallend is dat de cliënten pas zo laat worden ingelicht. Dat heeft CCC Thuis in Zorg bewust gedaan. Aan hun dertig personeelsleden vroegen ze dit nog even stil te houden voor de cliënten.

Liegen tegen cliënten

En dat kan niet zomaar, vinden medewerkers. "Er zitten mensen bij met een dwarslaesie of mensen die zelf niet uit bed kunnen komen", legt een bezorgde medewerker uit. "Zij zijn echt van ons afhankelijk. Als de thuiszorg stopt, hebben deze mensen een groot probleem."

De medewerkers vinden het vooral schrijnend dat ze moesten ‘liegen’ tegen hun cliënten: “Ze hebben er recht op om dit zelf te regelen. Dit gaat tegen mijn principes in”, zegt een andere medewerker. Een collega reageert: “Ik vind het moeilijk verkroppen dat ik mensen moet verzorgen die ik daarna moet laten barsten."

Nergens plek

Een woordvoerder van CCC Thuis in Zorg legt uit waarom ze dat zo laat hebben gemeld. “We zijn sinds onze faillissementsaanvraag eind maart bezig met het zoeken naar een oplossing, maar dat is niet gelukt”, zegt hij. In de regio zijn meer thuiszorgorganisaties, maar volgens de woordvoerder is overal een schrijnend tekort aan personeel. “Er is nergens plek voor onze cliënten.”

CCC Thuis in Zorg geeft aan dat dat ze dit heel vervelend vindt voor de cliënten. De woordvoerder benadrukt wel dat de wettelijke zorgplicht bij de zorgverzekeraar ligt. “We hebben alle zorgverzekeraars van onze cliënten benaderd, maar we krijgen weinig gehoor. We hebben duidelijk aangegeven dat het belangrijk is, maar we worden gewoon niet teruggebeld.”

'Heel ongebruikelijk'

Zorgverzekeraar VGZ ontkent dat het zo is gegaan. Zij laten weten dat ze dinsdagavond pas door CCC Thuis in Zorg benaderd is. "We zijn onaangenaam verrast door deze situatie", zegt Jascha Hagendoorn van VGZ. "Als we eerder contact hadden gehad, hadden we meer kunnen doen voor onze leden. Dat is nu dus niet gebeurd."

Volgens het VGZ heeft de zorgverlener de plicht om zorg te blijven verlenen tot iemand anders is gevonden om de zorg over te nemen. "Dat is niet gedaan en dat is heel ongebruikelijk", zegt Hagendoorn.

Contract niet goed geregeld

CCC Thuis in Zorg kwam in financiële problemen doordat de contracten met de zorgverzekeraar niet goed geregeld waren. “We vielen eerst onder een ander bedrijf”, legt de woordvoerder uit.

In september ging CCC voor zichzelf aan de slag, maar de contracten met de zorgverzekeraar waren niet rond. Sindsdien komt er dus geen geld meer binnen bij het bedrijf.

Cliënten in de kou

Hoewel de medewerkers er veel moeite mee hebben dat ze de cliënten in de kou laten staan, is doorwerken ook geen optie, volgens CCC. “Medewerkers krijgen al maanden geen salaris meer. Ze hebben de auto nodig voor hun werk, maar kunnen geen benzine meer betalen. Daarom melden ze zich nu ziek. Daardoor zijn er nog minder mensen beschikbaar om de cliënten te verzorgen.”

VGZ adviseert gedupeerden contact op te nemen met de zorgverzekeraar. "We gaan ons best doen om met de cliënten tot een oplossing te komen", laat Hagendoorn weten.