Kotsende tafelvoetballertjes kunnen Doede een cartoonprijs opleveren

Doede Okkema (41) uit Uden heeft al meer dan 300 grappige cartoons gemaakt. Met een daarvan maakt hij nu kans op een internationale prijs: een tekening van tafelvoetballertjes die misselijk van het veld lopen. “Niet iedereen heeft dezelfde humor. Maar als ik iets grappig vind, is het de moeite waard om het te tekenen”, zegt hij vanuit zijn atelier.

Een man die zijn tostiapparaat moet uitzetten als zijn vliegtuig opstijgt. Een goudvis die een schilderijtje ophangt in zijn kom. Doede moet er zelf om lachen. "Als het schilderijtje hangt, kan je je voorstellen wat er met zijn glazen huisje gebeurt. Dat vind ik grappig", zegt de cartoonist terwijl hij de barsten in de kom tekent.

De cartoonist laat zich de hele dag inspireren. Als hij dingen tegenkomt die hij grappig vindt, slaat hij die op in zijn telefoon. “Ik heb veel slechte ideeën voordat er een goede tussen zit.”

De tekenaar ziet wel wat in een cartoon over het WK voetbal voor zwaargewichten. “Ik zie een veld met heel dikke voetballers voor me. Het moet er lekker onsportief uitzien”, zegt hij hardop lachend. “Daarna kom je er pas achter dat je naar het WK voor zwaargewichten zit te kijken.”

Doede is docent Technische Bedrijfskunde op Avans Hogeschool in Den Bosch. Ook dat is een inspiratiebron. “Na een vergadering over deadlines, maakte ik een strip waarin grote gespierde deadlines de studenten overvallen.”