BBB wil wel praten met GroenLinks maar 'deadline stalaanpassingen moet weg'

BBB, VVD, GroenLinks en PvdA kunnen volgens verkenner Sacha Ausems samen gaan werken aan een coalitie Brabant. Eventueel kan ook Lokaal Brabant meedoen. Of deze partijen er samen uit komen is nog maar de vraag. VVD en GroenLinks houden vast aan de deadline voor stalaanpassingen in 2024. De BBB wil die per se van tafel hebben.

Boeren moeten voor 1 juli 2024 systemen in hun stallen hebben die zorgen voor een lage stikstofuitstoot. Het onderwerp 'Natuur, Landbouw en Stikstof' wordt een lastig punt, weet ook verkenner Sacha Aussems. "Als het deze partijen lukt, wordt het een verstandshuwelijk", zei ze woensdag. De BBB neemt dus geen afstand van het harde breekpunt. Fractievoorzitter John Frenken: "Wij blijven erbij dat de deadline van tafel moet. Er zijn genoeg andere oplossingen waarmee we eruit kunnen komen. Zelfs samen met GroenLinks." GroenLinks

Die partij lijkt niet happig om de deadline los te laten. Fractievoorzitter Jade van der Linden. "Voor ons zijn de doelen helder: natuurherstel en weer bouwvergunningen kunnen verlenen. Als de BBB denkt dat het dit op andere manieren kan bereiken ben ik daar heel benieuwd naar." Ook de VVD is voor handhaving van de de huidige datum. "De koers die in 2017 is ingezet, is ons vertrekpunt. De deadline van 2024 is daarvan een belangrijke pijler." BBB, PvdA en Lokaal Brabant zijn het ermee eens dat de stikstofuitstoot omlaag moet. Ze kijken wel anders naar 1 juli 2024. Lokaal Brabant was er altijd al op tegen en wil dat Brabant het landelijk beleid volgt. Ook BBB wil dat. De PvdA vindt het belangrijk dat er weer vergunningen kunnen worden verstrekt, zonder natuur en gezondheid te vergeten. "Hoe we daar komen, dat moeten we stevig bespreken", zegt Ward Deckers. Snel aan de slag

De eerste formatiepoging kan dus klappen op de stallendeadline. Alle partijen zeggen het op zijn minst te willen proberen. Ze vinden dat er snel een nieuw bestuur moet komen dat aan de slag kan met de vele crisissen. Als het niet lukt, kunnen volgens Ausems BBB, VVD, SP en Lokaal Brabant het gaan proberen. Er is dan een vijfde partij nodig en dat kan het CDA zijn. Maar de VVD heeft aangegeven dat ze 'geen behoefte' heeft aan een coalitie met CDA én BBB. "Met een van deze partijen is er al genoeg aandacht voor de agrarische sector", staat er in het gespreksverslag van Ausems met de VVD. Meer partijen willen het CDA er liever niet bij hebben, omdat ze dat niet als een stabiele partner zien. Voor het CDA is het een bittere pil. "Dat doet pijn", zegt lijsttrekker Erik Ronnes. "Dit laat wat mij betreft ook het gezicht van de VVD in Brabant zien."