Middenveld PSV voorspellen lastiger dan de lotto: Van Nistelrooij legt uit

Het middenveld bij PSV is bijna net zo veranderlijk als het weer. Elke week lijken er andere keuzes gemaakt te worden. Het juist voorspellen van het middenveld is inmiddels moeilijker dan de juiste lottogetallen kiezen. Ruud van Nistelrooij legde vrijdag in aanloop naar de uitwedstrijd tegen Volendam uit hoe hij het middenveld bepaalt.

Van Nistelrooij wil Volendam zeker 'tussendoortje' noemen. Thuis won PSV dan wel met 7-1 van de degradatiekandidaat, maar dat was volgens de trainer een heel ander Volendam. “Zij hebben een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt. Ze zijn realistischer gaan voetballen. Veel zakelijker en puur op lijfsbehoud. Niet meer dan terecht.”

"We proberen de basis zo constant mogelijk te houden"

Tegen Volendam kan Van Nistelrooij weer een beroep doen op Luuk de Jong die vorige week uitviel tegen Excelsior. Verder lijkt de trainer een nieuw middenveld te hebben gevonden, de vraag is voor hoe lang? “We proberen de basis zo constant mogelijk te houden. Af en toe pas je dan wat aan omdat andere jongens nodig zijn of goede dingen laten zien.” Maar zo constant is het middenveld van PSV helemaal niet. Elke week lijkt het toch weer anders en wordt er ook in wedstrijden flink gewisseld. Dat vraagt een uitleg van de trainer. “Het managen van het middenveld is ook eerlijk zijn naar mijn spelers. Dat is niet altijd even leuk en dat merk je ook bij sommige spelers. Maar iedereen blijft gemotiveerd.”

"Als jongens de kans krijgen en ze doen het goed laat je ze staan"