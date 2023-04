20 graden komt in zicht: 'Geniet ervan, het kan zo weer voorbij zijn'

Er liggen warme en zonnige dagen in het vooruitzicht. Het komend weekend blijft nog fris met temperaturen tot maximaal 14 graden. Begin volgende week loopt die temperatuur langzaam op. Later in de week is er zelfs kans op 20 graden. Het blijft bewolkt, maar de zon laat zich meer dan geregeld zien.

Volgens Alfred Snoek van Weerplaza is het eindelijk een keer een normale lente in Brabant. "De lente in de provincie staat vooral bekend om haar wisselende gedrag. Het ene jaar hebben we nog de naweeën van de winter, het andere jaar is het extreem warm."

Dit jaar is dat dus anders. "Dat we zo tegen het einde van april deze temperaturen krijgen is heel normaal."

Genieten van de dagen

Snoek kan zich ook goed voorstellen dat deze temperaturen ideaal zijn voor de natuur. "De laatste tijd hebben we natuurlijk veel regen gehad en is de grond goed nat. Ik kan me voorstellen dat er een flinke groei van gras en planten plaats gaat vinden door deze temperaturen."

De weerman heeft ook een belangrijke tip voor volgende week. "Ga genieten van deze korte periodes met warm weer. Ik heb al wat weerkaarten gezien van na volgende week die een mogelijke terugval laten zien. Mei kan zomaar een kille maand worden, maar dat is niet zeker."