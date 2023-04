Politie beëindigt examenstunt: rookbommen en vuurwerk afgestoken

De politie moest vrijdagmiddag een einde maken aan een uit de hand gelopen examenstunt op het Koning Willem 2 college in Tilburg. Het gebouw stond vol rook door twee rookbommen die in de aula werden afgestoken. Leerlingen en docenten vluchtten naar buiten. Daar werd, ondanks een eerdere controle, vuurwerk afgestoken en er werden eieren op leerlingen gegooid.

De examenstunt van laatstejaars van de middelbare school in Tilburg liep rond half een volledig uit de hand. In de aula werden rookbommen en stinkbommen afgestoken waardoor het gebouw vol rook stond. "Hierdoor ontstond een chaos. Leerlingen schreeuwden en iedereen die in de school was, ging naar buiten", vertelt een scholier die erbij was.

Buiten werd vervolgens vuurwerk afgestoken. Daarnaast gooiden leerlingen eieren naar elkaar. De politie was aanwezig met twee politieauto's, twee fietsagenten, een politiebusje en een motoragent.

Ook de brandweer kwam in actie. "Wij sloegen groot alarm omdat het brandalarm was afgegaan", vertelt een woordvoerder van de politie Zeeland-West-Brabant. Er bleek geen brand te zijn, waardoor de gealarmeerde brandweer uiteindelijk niet naar de school kwam.

Tassen controle

"We hebben 's ochtends tassen en kluisjes gecontroleerd omdat we hoorden dat er scholieren met grote plannen waren", vertelt hoofd bedrijfsvoering van de school Bob Kraakman. Ondanks deze controle konden scholieren toch vuurwerk én rookbommen mee naar binnen nemen.

Op een video op Snapchat is een aula te zien die vol rook staat. Leerlingen moeten flink hoesten. Een klein groepje docenten en leerlingen stond na een tijdje buiten bij te komen van de schrik. Leerlingen die hun spullen bij zich hadden, werden naar huis gestuurd. Anderen mochten hun spullen een voor een binnen pakken.