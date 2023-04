Peter sluit 116 jaar oude kantoorhandel: 'Mijn zoon mag me niet opvolgen'

Kantoorvakhandel Van Dijk en Van Hees is een begrip in de binnenstad van Den Bosch. Komende maand komt daar na 116 jaar een eind aan. Op 1 mei sluit de winkel en het bedrijf alleen nog online verder. Voor de 70-jarige eigenaar Peter Emmen was er geen andere uitweg. In het winkelpand komt later dit jaar een stadssupermarkt.

In 1907 opende het bedrijf de deuren. Pennen, papier, inkt, agenda's: alles wat je op kantoor nodig had, kon je er kopen. Vele eigenaren later gaan de deuren weer dicht. De digitalisering van de wereld bleek voor de kantoorvakhandel het einde van een tijdperk.

"Ik heb tegen mijn zoon gezegd dat hij de zaak niet mocht overnemen."

De huidige eigenaar Peter Emmen is al 70, maar wilde niet dat zijn zoon de zaak overnam. "in de kantoorvakhandel heeft negentig procent van de verkopen te maken met papier. Als je dat wegdenkt blijft er niks over. Dus ik heb tegen mijn zoon gezegd dat hij de zaak niet mocht overnemen", zegt hij tegen Dtv Nieuws. Noodgedwongen moest de winkel zijn activiteiten al uitbreiden. Zo ging de winkel loten en tabak verkopen en kreeg het ook de functie van een postkantoor met zo'n 500 postbussen en een PostNL-Punt. Peter Emmen stond negentien jaar achter de balie. In die tijd zag hij de wereld en wensen van het publiek veranderen. Hij had dan ook eerder al ingezet op de webwinkel met ook schoonmaakproducten en keukenartikelen. Die webshop blijft na 1 mei wel bestaan.

"Er komen vaak mensen met hele verhalen."