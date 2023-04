Politie verspreidt foto van nieuwe verdachte van moord op Mo (23)

Op klaarlichte dag werd de 23-jarige Mo een jaar geleden doodgeschoten in Oss. De politie is volop met het onderzoek bezig, maar heeft nog veel vragen. Er zijn daarom beelden gepubliceerd van een man in donkere kleding die wordt gezocht.

Sami Kappe Geschreven door

Het slachtoffer, een bekende van de politie, zat op de scooter aan het Leeuwerikhof toen hij onder vuur werd genomen. Hulpdiensten konden niks meer voor Mo betekenen, hij stierf ter plekke. De afgelopen maanden kon de politie vijf mensen arresteren. ''Maar we hebben nog veel vragen", stelt de politie vrijdagmiddag, precies een jaar na de schietpartij. Hoodie

De laatste aanhouding was op 6 maart van dit jaar. De recherche is nog druk met het onderzoek naar onbekenden die op camerabeelden uit de omgeving staan. Op nieuwe vrijgegeven beelden staat een man van ongeveer 1,80 meter lang met een licht getinte huidskleur die een hoodie draagt. De politie is naar deze verdachte op zoek. "Uit het rechercheonderzoek blijkt dat er die middag op 14 april mensen rondom de Leeuwerikhof waren met wie wij nog geen contact hebben gehad. We werken met man en macht om de toedracht te achterhalen en verdachten op te sporen."