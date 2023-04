Ahmed (25) pleegde roofovervallen, Mostafa houdt hem nu op het rechte pad

Stichting Jeugdcoach in Eindhoven probeert jongeren te helpen die een voorbeeld missen. Ze zijn vastgelopen, in de criminaliteit terechtgekomen of dreigen daarin te belanden. Oprichter is Mostafa Abdelsamie. Zijn vader overleed toen hij zeven jaar oud was. De hulp die hij toen zelf miste, probeert hij nu aan andere jongeren te geven.

Mostafa vertelt over zijn jeugd: “Toen mijn vader was overleden, miste ik een rolmodel. Ik merkte dat mijn broers en ik niet over onze gevoelens konden praten. Mijn moeder is analfabeet. We moesten haar daardoor vaak helpen. Eigenlijk moest ik als kind al als een volwassene leven. Ik had in die tijd hulp nodig. Dat zie ik ook bij de jongeren die ik nu begeleid."

Een van hen is Ahmed (25) uit Eindhoven. Hij vertelt over zijn jeugd: "Mijn vader had een speciale riem om me te slaan. Hij was erg gewelddadig. Ook mijn moeder kreeg veel klappen. Het was afschuwelijk en ik was doodsbang voor hem. Ik vond het verschrikkelijk om thuis te zijn."

Ahmed is geboren in Veldhoven, maar het gezin verhuisde naar Manchester in Engeland. "Ik hing altijd op straat en kwam in een bende terecht. We pleegden gewelddadige overvallen. Uiteindelijk ben ik opgepakt en belandde ik in de gevangenis. Ik moest twee jaar zitten. Toen besefte ik dat ik iets moest doen met mijn leven, anders zou het mijn dood worden. Ik wist alleen niet hoe."

Toen Ahmed vrijkwam, werd hij terug naar Nederland gestuurd. Hij kwam in Eindhoven terecht. "Ik ben hier nu sinds september. Ik wilde een nieuw leven opbouwen maar ik had geen idee waar ik moest beginnen." Toen kwam hij in contact met Mostafa en zijn stichting.