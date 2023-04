Auto botst hard tegen boom, eindigt op z'n kop op de weg

Een man is vrijdag aan het eind van de middag zwaargewond geraakt, nadat hij met zijn auto tegen een boom langs de N289 in Ossendrecht was gebotst. De klap was zo hard dat de auto op z'n kop op de weg terechtkwam.

De toegesnelde brandweer moest de automobilist uit de auto bevrijden. Daarna is hij met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De N289 was na het ongeluk afgesloten. De boom is door de klap zwaar beschadigd geraakt, mogelijk moet die worden gekapt.

Foto: Christian Traets/SQ Vision.

