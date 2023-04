Hulzen ontdekt bij woonzorgcentrum: 'Bewoners mogen slachtofferhulp bellen'

Bij woonzorgcentrum Antoniushof in Waalwijk zijn vrijdagnacht vijf kogelhulzen gevonden. De politie ging rond middernacht met meerdere eenheden naar het Vredesplein, vlakbij het woonzorgcentrum, nadat iemand daar schoten had gehoord.

"Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk en volop in onderzoek", vertelt een politiewoordvoerster zaterdagochtend. Er werden 's nachts geen gewonden aangetroffen.

Fouilleren

Mensen die zich in de buurt van het Vredesplein bevonden, werden bij aankomst van de politie allemaal gehoord en gefouilleerd zag een 112-correspondent.

Er zijn vooralsnog geen aanhoudingen verricht.

Slachtofferhulp

"Voor zover we weten, zou er geen schade bij het woonzorgcentrum zijn", laat de politiewoordvoerster weten. "Bewoners kunnen contact opnemen met slachtofferhulp als ze dit nodig hebben."