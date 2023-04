Motorseizoen van start: hier moet je op letten, ook als je geen motor rijdt

Het motorseizoen is weer begonnen en de mooie temperaturen van komende dagen zijn goed nieuws voor de motormuizen onder ons. Maar met al die extra wielen op de weg is het weer oppassen geblazen, zowel voor motorrijders als automobilisten. Twee motorrijders en een verkeersdeskundige delen hun tips. "Als iemand de voet uitsteekt, is het een bedankje."

Automobilisten en motorrijders moeten weer even wennen aan elkaar. "Niet alleen in de weekenden, ook tijdens de spitsuren zie ik meer mensen de motor pakken", merkt Rob Vlak van motorclub De Stamrijders uit Oss. Ook is het druk met mensen die een rijbewijs willen halen, ziet rijinstructeur Suat Nerse uit Eindhoven. "Hoewel het het hele jaar redelijk druk is, merk ik nu het warmer begint te worden wel dat er meer aanmeldingen zijn. Een ruime dertig per maand."

Hard rijden

Verkeersdeskundige Ruud Hornman heeft tips genoeg. De eerste tip klinkt als vanzelfsprekend: "Houd je alsjeblieft aan de snelheidslimiet! De grootste irritatie die motorrijders met zich meebrengen, is dat sommigen té hard rijden en daarbij enorm veel lawaai maken."

De gevaarlijkste ongelukken gebeuren volgens Hornman dan ook bij hoge snelheid. "In bochtige wegen door onervaren bestuurders, het verkeerd inschatten van de situatie of té hard rijden."

Files

Een situatie waar volgens Vlak, Nerse en Hornman motorrijders vaak vergeten worden, is in een file. "Het voelt onnatuurlijk om als stilstaande automobilist in de file je spiegels te bekijken. Wanneer er dan opeens een motorrijder voorbijkomt kun je een beetje door de situatie overvallen worden", zegt Hornman.

Elkaar de ruimte geven is volgens Vlak dan ook van groot belang. Hij ziet ook meer mensen tijdens de spits de motor pakken, om bijvoorbeeld files sneller door te kunnen. Dat er in een file vaak niet op motorrijders wordt gerekend, herkent Vlak.

Tips

Alle drie geven ze tips mee aan zowel motorrijders als andere weggebruikers:

Zoek oogcontact, zo weet je dat je als motorrijder gezien bent.

Kijk in je spiegels in de file, zo wordt je nooit verrast.

Rijd niet te dicht op een motor. Ze hebben een kortere remweg dan auto's.

Het is verstandig om geen ruitensproeiervloeistof te gebruiken, als een motorrijder achter je rijdt. Het zicht van de rijder kan dan plotseling beperkt worden en een schrikreactie veroorzaken.

Houd niet alleen rekening met wat er gebeurd, ook wat 'kan' gebeuren.

Daar wil Rob Vlak nog een 'belangrijke' opmerking aan toevoegen: "Wanneer je in de file een motorrijder de ruimte geeft en hij steekt zijn rechtervoet uit, dan betekent het niet dat ‘ie je wil schoppen. Dat is een bedankje. Aangezien je gas geeft met je rechterhand, moet je die aan het stuur houden."

Niet in korte broek

Zelf met dit mooie weer op de motor kruipen? "Daar heb ik het helaas te druk voor", zucht Nerse. "Maar goed, ik heb al bijna vijftien jaar mijn rijbewijs. De tijd om met mooi weer te rijden heb ik wel gehad."

Vlak is nog aan het bijkomen van de afgelopen drie dagen. Zijn toerclub trekt er zondag weer op uit. Hornman sluit met een strenge boodschap af: "Ondanks dat het weer nu mooier wordt, laat dat geen uitnodiging zijn om minder te dragen op de motor. Die lui die in een korte broek en wapperend blouseje op de motor stappen. Die zijn echt knettergek.”