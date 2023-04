Jumbo-Visma in speciaal Eftelingshirt op jacht naar nieuwe Tourwinst

Sander de Bruijn naast zijn ontwerp. Marianne Vos in het speciale shirt (foto: Team Jumbo Visma/AGU). Volgende Vorige 1/2 Sander de Bruijn naast zijn ontwerp.

Wielrenner Jonas Vingegaard zal aankomende juni in een wel heel bijzonder shirt de Franse bergen beklimmen. Het tricot dat Team Jumbo-Visma tijdens de Tour de France draagt, is namelijk ontworpen door de Efteling. "Wat wil je als ontwerper nog meer?"

Wie Langnek en Roodkapje op het shirt had verwacht, komt er bedrogen uit. Het ontwerp van Efteling-ontwerper Sander de Bruijn is een stuk subtieler. Op het shirt is een sterrenhemel te zien, die symbool staat voor 'de kracht van dromen'. Hoe dat zit, vertelt Richard Plugge, directeur van Team Jumbo-Visma. “De overwinning van de Tour de France vorig jaar was voor ons een langgekoesterde droom die werkelijkheid werd. Met dit shirt hopen we iedereen over de hele wereld te inspireren om ook dromen na te jagen en daar voor te blijven gaan." Zo was de link met de Efteling volgens Plugge snel gemaakt. "We zijn bij de Efteling uitgekomen omdat zij bij uitstek inspirerende verhalen kunnen omtoveren in pakkende en levende ontwerpen."

"We hebben een speciaal sprookje geschreven voor het shirt."

Een klusje dat je aan Sander de Bruijn wel over kunt laten. Zeker als je bedenkt dat hij ook nog eens groot sportliefhebber is. "Er zijn twee dingen waar ik heel erg van houd: schaatsen én wielrennen. Ik zit zelf elke week wel even op de racefiets." En dus mag je het gerust een eervolle klus noemen. "Dit is het beste wielrenteam ter wereld, winnaar van de Tour de France vorig jaar. Wat wil je dan als ontwerper nog meer. Dit is écht fantastisch." Nu is het creëren van een shirt wel even andere koek dan een attractie. Zou je denken, tenminste. "Toch voelt het nu bij de onthulling precies hetzelfde als wanneer we een attractie of themagebied openen. En er zitten ook veel gelijkenissen in het proces. Voor dit shirt hebben we ook eerst een speciaal sprookje geschreven."

"Ik heb stiekem al gehoord dat de renners het mooi vinden."

Het sprookje waar De Bruijn het over heeft, gaat over een kleine fietser die losbreekt uit een Vélodrome. Niet geheel toevallig keert een soortgelijke fietsenmolen deze week na ruim dertig jaar afwezigheid terug op het Anton Pieckplein in de Efteling. "Die inspiratie, dat was natuurlijk een geschenk." Leuk en aardig, zo'n fraai ontwerp, maar uiteindelijk draait het natuurlijk om wat de wielrenners erin presteren. "Daar doe je het uiteindelijk voor. Zij moeten die topprestatie leveren. Maar gelukkig heb ik inmiddels stiekem al wel gehoord dat ze het mooi vinden." En dus kan de trotse ontwerper straks met een gerust hart op de bank neerploffen als de Tour van start gaat. "Nou zitten we normaal toch al wel met de hele afdeling voor de buis, haha. Maar nu volgen we het nog nét wat intenser." Hieronder zie je een deel van het sprookje.