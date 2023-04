Vandalen maken hondenclub boos: 'Het is hier iedere zaterdagnacht raak'

Hondenvereniging De Hondenvriend in Eindhoven is zaterdagnacht het slachtoffer geworden van vandalen. En dat is niet voor het eerst. Nu zijn windschermen op het terrein kapot gemaakt en volgens secretaris Jeroen Walschot is er ook op het dak van het gebouw gelopen. "Gelukkig is dat niet kapot."

Volgens Jeroen 'gaat dit al jaren zo'. "Er zijn hier eerder al stoelen in brand gestoken, attributen die wij gebruiken om politiehonden af te richten zijn vernield, houten loopbruggen zijn gesloopt en ramen zijn ingegooid. Het is teveel om op te noemen."

"We beginnen te twijfelen of er soms sprake is van een gerichte actie."

Wie de daders zijn, weten het bestuurslid niet. "Als we hier camera's ophangen en die worden ook kapotgeslagen, zijn we nog verder van huis." Hij heeft wel het idee dat het telkens om dezelfde daders gaat. "We beginnen inmiddels te twijfelen of er soms sprake is van een gerichte actie", vertelt Jeroen. "Want iedere zaterdagnacht is het hier raak."

De hondenclub wordt moedeloos van de vernielingen (foto: Jeroen Walhout).

Het glas van de windschermen is met steken kapot gegooid (foto: Jeroen Walhout).