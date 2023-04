Motorrijder maakt te veel lawaai en krijgt boete van 450 euro

Een 24-jarige bestuurder van een racemotor heeft een boete van 450 euro gehad omdat zijn motor te veel lawaai maakte. Na een geluidsmeting bleek dat het toegestane geluidsniveau van zijn racemotor met 19 decibel werd overschreden, meldt de verkeerspolitie.

De man reed zaterdag op de Maasdijk bij Overlangel volgens de politie 'hoog in de toeren'. Er gelden normen voor de hoeveelheid geluid die mag worden gemaakt. Als die norm met 5 decibel wordt overschreden krijgt de eigenaar van het voertuig een boete.

"Wij meten het geluid met een geluidmeter. In het kentekenregister van een voertuig wordt vaak het maximale aantal decibels vermeld. In het voordeel van de bestuurder moeten wij daar twee decibel bovenop rekenen. Daarna is iedere decibel daarboven te veel," zegt de verkeerspolitie Oost-Brabant.

De motor moet nu opnieuw gekeurd worden en in de tussentijd mag de man er niet mee rijden.

Het voor de politie vaak lastig om bestuurders die de fout in gaan, te pakken. Daarom wordt er in onder meer Amsterdam getest met lawaaiflitspalen, waar microfoons in zitten.

146 kilometer per uur in bebouwde kom

Zondag kwam de verkeerspolitie opnieuw in actie toen een motorrijder (52) met maar liefst 146 kilometer per uur over de Stadionlaan in Den Bosch reed. Daar mag je maar 50 rijden. Het rijbewijs van de man is ingenomen en wordt naar het CBR gestuurd. Waarschijnlijk volgt een onderzoek naar de rijgeschiktheid van de man.