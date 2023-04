Veel politie en een traumaheli bij PI Vught: gevangene dood gevonden

In de Penitentiaire Inrichting (PI) in Vught is een dode gevangene gevonden. Een woordvoerder van de gevangenis geeft aan dat het gaat om zelfdoding.

Eerder vanmiddag kwamen er al meerdere ambulances richting de PI. Die vertrokken later weer zonder patiënt. Ook een traumahelikopter landde en vloog even later terug naar de vliegbasis. Wel zijn er nog een hoop agenten aanwezig. Een deel van hen draagt speciale vesten.

Dat er zoveel politie is uitgerukt, heeft volgens Willem-Jan Joachems, misdaadverslaggever bij Omroep Brabant, te maken met de protocollen. "Als er hulpdiensten de gevangenis in moeten, gaan er verschillende deuren en sluizen open. Vanwege de veiligheid worden dan uit voorzorg extra agenten opgeroepen."

EBI onder vergrootglas

Binnen de muren van de PI Vught ligt ook de Extra Beveiligde Inrichting (EBI). Die speciale gevangenis ligt al langer onder een vergrootglas, zeker sinds de komst van mocromaffia-kopstuk Ridouan Taghi. Ook Willem Holleeder zit daar gevangen.

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt en kan bijvoorbeeld via 113 Zelfmoordpreventie: bel 0800-0113 of chat via 113.nl.